L’Italia investe nello Spazio. Ecco il fondo da 250 milioni (Di mercoledì 27 luglio 2022) Oltre 250 milioni di euro da investire nello Spazio. Sono le risorse messe a disposizione del nuovo fondo Italian space venture, sarà creato e gestito da Cdp Venture capital, la società di gestione del risparmio partecipata al 70% dal Cdp Equity e al 30% da Invitalia, con il supporto del dipartimento per l’Innovazione tecnologica. La convenzione per la nascita del fondo è stata siglata dal capo del Dipartimento per la trasformazione digitale, Mauro Minenna, e dall’amministratore delegato e direttore generale di Cdp Venture capital, Enrico Resmini, alla presenza del ministro per l’Innovazione con delega alle politiche spaziali, Vittorio Colao. Il fondo servirà a mettere a disposizione il sostegno finanziario per investire in progetti imprenditoriali innovativi nell’ambito spaziale e ... Leggi su formiche (Di mercoledì 27 luglio 2022) Oltre 250di euro da investire. Sono le risorse messe a disposizione del nuovoItalian space venture, sarà creato e gestito da Cdp Venture capital, la società di gestione del risparmio partecipata al 70% dal Cdp Equity e al 30% da Invitalia, con il supporto del dipartimento per l’Innovazione tecnologica. La convenzione per la nascita delè stata siglata dal capo del Dipartimento per la trasformazione digitale, Mauro Minenna, e dall’amministratore delegato e direttore generale di Cdp Venture capital, Enrico Resmini, alla presenza del ministro per l’Innovazione con delega alle politiche spaziali, Vittorio Colao. Ilservirà a mettere a disposizione il sostegno finanziario per investire in progetti imprenditoriali innovativi nell’ambito spaziale e ...

