L' Immensità | Penélope Cruz nella prima clip e nelle foto del film di Emanuele Crialese

Penélope Cruz animerà il red carpet di Venezia 2022 in veste di protagonista del film di Emanuele Crialese, L'Immensità, che sarà presentato in concorso, ecco svelate le prime foto e la prima clip del dramma. Warner Bros. Pictures ha svelato la prima clip e le prime foto de L'Immensità, nuovo film di Emanuele Crialese interpretato dalla diva spagnola Penélope Cruz che verrà presentato in concorso a Venezia 2022 per poi approdare nei cinema il 15 settembre. Come sottolinea il nostro commento al programma di Venezia 2022, L'Immensità è uno dei cinque titoli italiani in concorso.

