Licei musicali – Firmato il decreto di riparto per corsi extracurricolari a indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il Ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, ha Firmato il decreto di riparto dei tre milioni di euro stanziati con l'obiettivo di ampliare l'offerta formativa dei Licei musicali con corsi extracurriculari a indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali. Le risorse sono state divise tra le Regioni in base al numero delle studentesse e degli studenti iscritti agli ultimi tre anni dei Licei musicali nei rispettivi territori. Il decreto individua gli obiettivi dei percorsi formativi che potranno essere strutturati e la modalità di assegnazione dei fondi alle singole scuole.

