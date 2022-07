“L’hanno chiamata per dirglielo”. Barbara D’Urso rientra dalle ferie: la telefonata da Mediaset (Di mercoledì 27 luglio 2022) Non era una notizia che tutti si aspettavano di leggere, ma qualcosa sembra essere cambiato repentinamente. Barbara D’Urso è attualmente in ferie, infatti si sta godendo le sue meritate vacanze dopo lunghi mesi trascorsi su Canale 5 e anche su Italia 1 con La pupa e il secchione. Ora, è venuta fuori una presunta decisione di Mediaset che cambierebbe veramente tutto. Il pubblico non pensava che potesse già accadere e probabilmente anche lei stessa sarà rimasta sorpresa. Per Barbara D’Urso si prefigura un’altra stagione da protagonista. Spazzate via le voci di addio con il rinnovo del contratto, è pronta a tuffarsi in una nuova esperienza televisiva. Però questa decisione di Mediaset sarebbe giunta in maniera improvvisa e non è da escludere che lei possa anche non ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 27 luglio 2022) Non era una notizia che tutti si aspettavano di leggere, ma qualcosa sembra essere cambiato repentinamente.è attualmente in, infatti si sta godendo le sue meritate vacanze dopo lunghi mesi trascorsi su Canale 5 e anche su Italia 1 con La pupa e il secchione. Ora, è venuta fuori una presunta decisione diche cambierebbe veramente tutto. Il pubblico non pensava che potesse già accadere e probabilmente anche lei stessa sarà rimasta sorpresa. Persi prefigura un’altra stagione da protagonista. Spazzate via le voci di addio con il rinnovo del contratto, è pronta a tuffarsi in una nuova esperienza televisiva. Però questa decisione disarebbe giunta in maniera improvvisa e non è da escludere che lei possa anche non ...

