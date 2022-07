Letizia di Spagna ruba alla figlia l’abito che costa 40 euro (Di mercoledì 27 luglio 2022) Letizia di Spagna ha concluso la sua agenda di impegni a Madrid, partecipando a un incontro sulla salute mentale. A causa delle temperature roventi, ha preferito evitare il tailleur pantaloni, suo must have per gli appuntamenti di lavoro, preferendo un fresco abitino a fantasia. È la prima volta che lo indossa, anche se non è nuovo nel guardaroba reale. Infatti, un mese fa l’ha indossato sua figlia Leonor. E ora che è in saldo costa solo 39,99 euro. Letizia di Spagna con l’abito della figlia Leonor Dopo averla vista col look vitaminico a Santiago de Compostela, Letizia di Spagna termina i suoi impegni nella capitale con un outfit low cost ed evergreen, perfetto per ogni età, dato che ... Leggi su dilei (Di mercoledì 27 luglio 2022)diha concluso la sua agenda di impegni a Madrid, partecipando a un incontro sulla salute mentale. A causa delle temperature roventi, ha preferito evitare il tailleur pantaloni, suo must have per gli appuntamenti di lavoro, preferendo un fresco abitino a fantasia. È la prima volta che lo indossa, anche se non è nuovo nel guardaroba reale. Infatti, un mese fa l’ha indossato suaLeonor. E ora che è in saldosolo 39,99dicondellaLeonor Dopo averla vista col look vitaminico a Santiago de Compostela,ditermina i suoi impegni nella capitale con un outfit low cost ed evergreen, perfetto per ogni età, dato che ...

