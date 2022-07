“Leclerc in fondo alla griglia”, tifosi Ferrari sconvolti: altra penalizzazione (Di mercoledì 27 luglio 2022) . Per il monegasco non c’è fine ai problemi in questa stagione Il #16 è reduce dal grave errore in Francia che l’ha costretto al ritiro e ad uno zero pesantissimo nella classifica piloti. Su di lui ora pende però un altro rischio per le prossime L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 27 luglio 2022) . Per il monegasco non c’è fine ai problemi in questa stagione Il #16 è reduce dal grave errore in Francia che l’ha costretto al ritiro e ad uno zero pesantissimo nella classifica piloti. Su di lui ora pende però un altro rischio per le prossime L'articolo proviene da Inews24.it.

TrinottoM : @nicofarella La verità è che leclerc è il primo anno in cui realmente si gioca il mondiale da protagonista, Verstap… - rico6868 : Mi è avanzata mezza pizza, stavo per uscire in modalità LeClerc??? per la birra, quando in fondo al frigo ho visto b… - Vale___85 : #maketheimpossiblepossible #NeverGiveUp Crederci fino in fondo, sempre! ?? #tuttopuòsuccedere #everythingcanhappen - ChileseAndrea : RT @SmilexTech: Grande reazione RedBull al KO tecnico dell’Austria. Bocciato il fondo simil Ferrari, utilizzata la vecchia spec ma con nuov… - mattiamaestri46 : RT @SmilexTech: Grande reazione RedBull al KO tecnico dell’Austria. Bocciato il fondo simil Ferrari, utilizzata la vecchia spec ma con nuov… -