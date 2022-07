Le tre condizioni per evitare il populismo elettorale e il governismo a tutti i costi (Di mercoledì 27 luglio 2022) Questa campagna elettorale si prospetta anomala per la stagione, ma anche promettente proprio perché uscendo da una legislatura caratterizzata da fenomeni evidenti quanto nefasti, forse come elettori saremo più attenti nel dare il nostro voto. Le caratteristiche straordinariamente negative di questa legislatura sono state: il massimo numero storico di cambi di gruppo parlamentare, disattendendo il mandato ricevuto; un’elevatissima percentuale di eletti incompetenti, senza alcuna formazione di gestione né bagaglio culturale né istruzione (in gran parte nei Cinquestelle); una propensione al populismo elettorale con slogan e programmi chiaramente inattuabili (il reddito di cittadinanza prima versione su tutti). Uscendo da un simile scempio si può almeno sperare che l’elettore medio italiano non voglia più subire l’insulto ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 27 luglio 2022) Questa campagnasi prospetta anomala per la stagione, ma anche promettente proprio perché uscendo da una legislatura caratterizzata da fenomeni evidenti quanto nefasti, forse come elettori saremo più attenti nel dare il nostro voto. Le caratteristiche straordinariamente negative di questa legislatura sono state: il massimo numero storico di cambi di gruppo parlamentare, disattendendo il mandato ricevuto; un’elevatissima percentuale di eletti incompetenti, senza alcuna formazione di gestione né bagaglio culturale né istruzione (in gran parte nei Cinquestelle); una propensione alcon slogan e programmi chiaramente inattuabili (il reddito di cittadinanza prima versione su). Uscendo da un simile scempio si può almeno sperare che l’elettore medio italiano non voglia più subire l’insulto ...

