Le tante missioni dell'estate spaziale (Di mercoledì 27 luglio 2022) Cresce sempre di più l'attività spaziale. Mentre abbiamo visto l'astronauta dell'Esa Samantha Cristoforetti effettuare una missione extraveicolare, i russi annunciano che non occuperanno più la Stazione spaziale Internazionale a partire dal 2024 (ma la dismissione della struttura sarà ormai imminente), e il razzo Lunga marcia 5B cinese, dopo aver portato in orbita il modulo spaziale della stazione orbitante voluta da Pechino, sta rientrando senza controllo puntando all'oceano Indiano. Intanto la Corea del Sud è pronta a lanciare la sua prima missione lunare per il 2 agosto, quando sarà lanciato il Korea Pathfinder Lunar Orbiter (Kplo) con lo scopo di studiare la luna da vicino per un anno. A lanciarlo sarà il vettore americano SpaceX Falcon 9 e la missione è vista come il primo passo nell'ambizioso programma ...

