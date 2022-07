Le PMI italiane investono sempre di più su presenza e comunicazione digitale (Di mercoledì 27 luglio 2022) L’indagine ha evidenziato tre principali fenomeni: il consolidamento del sorpasso, avvenuto durante la pandemia, del digitale rispetto ai media tradizionali la crescita dell’utilizzo di soluzioni digitali innovative da parte delle PMI precedentemente riservate alle grandi aziende (es. influencer marketing, +50% in termini investimenti rispetto al 2020) la crescita dell’utilizzo dei canali digitali come vie di accesso ai mercati esteri La ricerca ha preso in esame il mondo delle nano, micro, piccole e medie imprese fino a 50 milioni di euro e 250 dipendenti ed ha un universo di riferimento nel 2021 composto da 6,5 milioni di aziende di cui circa 5,6 milioni sono iscritte al Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) presso l’Ufficio del Registro Imprese. Di queste, circa 3 milioni sono ditte individuali. Nel 2021, la differenza tra le aziende cessate e ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 27 luglio 2022) L’indagine ha evidenziato tre principali fenomeni: il consolidamento del sorpasso, avvenuto durante la pandemia, delrispetto ai media tradizionali la crescita dell’utilizzo di soluzioni digitali innovative da parte delle PMI precedentemente riservate alle grandi aziende (es. influencer marketing, +50% in termini investimenti rispetto al 2020) la crescita dell’utilizzo dei canali digitali come vie di accesso ai mercati esteri La ricerca ha preso in esame il mondo delle nano, micro, piccole e medie imprese fino a 50 milioni di euro e 250 dipendenti ed ha un universo di riferimento nel 2021 composto da 6,5 milioni di aziende di cui circa 5,6 milioni sono iscritte al Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) presso l’Ufficio del Registro Imprese. Di queste, circa 3 milioni sono ditte individuali. Nel 2021, la differenza tra le aziende cessate e ...

