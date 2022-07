(Di mercoledì 27 luglio 2022) Un’associazione a delinquere finalizzata a, sfruttamentoe riciclaggio. È la, decapitata al termine di un’articolata indagine, coordinata dalla Procura cittadina e dalla Direzione distrettuale antidi Lecce e che ha coinvolto anche i servizi servizi di intelligence nazionali, l’Aisi. Sono 23 le persone che risultano indagate a vario titolo per quei reati, mentre per 10 la polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, in 9 casi in carcere, in uno ai domiciliari. Sei dei destinatari sono stati arrestati, altri quattro sono ricercati. LesuI destinatari dei provvedimenti di custodia ...

marattin : Tanti commentatori dicono “se Draghi fosse stato meno netto, avrebbe la fiducia a mani basse”. Senza capire che Dra… - gparagone : #Elezioni:: correremo da soli. È difficile fare coalizione con chi ha le mani sporche della farina draghiana. #Italexit #LiberiDiScegliere - Primula23244795 : @massimo75829469 @Giacomo16887166 @googlenews Ma è tutto organizzato per toglierci i risparmi ! Tolgono la Russia… - SecolodItalia1 : Le mani della mafia nigeriana su Taranto: scontro tra clan per spaccio e prostituzione (video)… - ce_orla : RT @CathVoicesITA: Né tradimenti né siluramenti. Mario #Draghi si è dimesso perché ha compiuto la sua missione: consegnare l’#Italia nelle… -

Fruitbook Magazine

... che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia, nel giorno... Vendite a pienesu SOL , che soffre un decremento del 2,32%. Tra le grandezze macroeconomiche più ......di Cantù non ha potuto fare altro che scoprire il cadavere di Valentina nel bagnosua abitazione. Il compagno è stato trovato lucido, non alterato da droghe o alcol, con gli abiti e le... Le mani della 'ndrangheta su edilizia e supermercati Dal 20 al 26 agosto i ragazzi metteranno le tende nell'oratorio di Santa Valeria per un campo estivo di volontariato. "Un'esperienza per riscoprire il valore di vivere in comunità".La donna di 80 anni è riuscita ad avvisare i familiari e ha così messo in fuga il malitenzionato che voleva derubarla. I consigli della questura ...