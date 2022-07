Le alleanze del sondaggio Emg che premiano il Pd primo partito (Di mercoledì 27 luglio 2022) Sono alleanze “fantasiose” quelle testate dall’ultimo sondaggio Emg commissionato da Libero, e stravolgono l’ordine di arrivo dei partiti dopo le elezioni del 25 settembre visto fin qui. Ipotizzando un’alleanza PD-Art1-PSI, denominata PSE, questa sarebbe la più votata dagli italiani, con il 24.5%. Davanti a Fratelli d’Italia, solitamente più quotato, che sarebbe al 22,5%. Insieme alle quote di Lega (12,5%) e Forza Italia (7%), più il 2% di Noi con l’Italia, la coalizione di centrodestra andrebbe a raccogliere il 44% delle preferenze. In crescita al 6% (+1,6%) il sodalizio che vede insieme Azione e +Europa, resta stabile al 4% Italia Viva di Renzi, che i sondaggi EMG danno sempre al doppio rispetto alla media. Clamoroso sondaggio EMG per Libero Calenda al 6%, Renzi al 4%Centrosinistra competitivoforze centriste al ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) Sono“fantasiose” quelle testate dall’ultimoEmg commissionato da Libero, e stravolgono l’ordine di arrivo dei partiti dopo le elezioni del 25 settembre visto fin qui. Ipotizzando un’alleanza PD-Art1-PSI, denominata PSE, questa sarebbe la più votata dagli italiani, con il 24.5%. Davanti a Fratelli d’Italia, solitamente più quotato, che sarebbe al 22,5%. Insieme alle quote di Lega (12,5%) e Forza Italia (7%), più il 2% di Noi con l’Italia, la coalizione di centrodestra andrebbe a raccogliere il 44% delle preferenze. In crescita al 6% (+1,6%) il sodalizio che vede insieme Azione e +Europa, resta stabile al 4% Italia Viva di Renzi, che i sondaggi EMG danno sempre al doppio rispetto alla media. ClamorosoEMG per Libero Calenda al 6%, Renzi al 4%Centrosinistra competitivoforze centriste al ...

