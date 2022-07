Lazio, la risposta della giornalista Sara Benci ai tifosi biancocelesti (Di mercoledì 27 luglio 2022) Sara Benci, tramite Instagram, ha voluto mettere in chiaro quanto successo durante la diretta televisiva della presentazione di Paulo Dybala all’Eur ieri sera. Evento da cui sono poi scaturiti i commenti dei tifosi biancocelesti e la nota ufficiale da parte della Lazio. Queste le parole della giornalista di Sky: “Di solito non rispondo a messaggi di questo tipo e non mi faccio toccare dalle critiche, perché fanno parte del mestiere. Secondo chi mi scrive sono tifosa di volta in volta di una o dell’altra squadra di serie A. Non vorrei però aver urtato la sensibilità di qualcuno, quindi vorrei chiarire che non mi sono “gustata i cori contro la Lazio”, ma semplicemente quelli a favore di un giocatore che fa sognare i ... Leggi su sportface (Di mercoledì 27 luglio 2022), tramite Instagram, ha voluto mettere in chiaro quanto successo durante la diretta televisivapresentazione di Paulo Dybala all’Eur ieri sera. Evento da cui sono poi scaturiti i commenti deie la nota ufficiale da parte. Queste le paroledi Sky: “Di solito non rispondo a messaggi di questo tipo e non mi faccio toccare dalle critiche, perché fanno parte del mestiere. Secondo chi mi scrive sono tifosa di volta in volta di una o dell’altra squadra di serie A. Non vorrei però aver urtato la sensibilità di qualcuno, quindi vorrei chiarire che non mi sono “gustata i cori contro la”, ma semplicemente quelli a favore di un giocatore che fa sognare i ...

