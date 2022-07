Lavrov in Africa, gli 007 inglesi: 'Accuserà l'Occidente della crisi alimentare mondiale' (Di mercoledì 27 luglio 2022) Gli 007 di Londra, nel loro consueto report sulla guerra in Ucraina, hanno analizzato i motivi del viaggio in Africa del ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. 'Il ministro degli Esteri russo ... Leggi su globalist (Di mercoledì 27 luglio 2022) Gli 007 di Londra, nel loro consueto report sulla guerra in Ucraina, hanno analizzato i motivi del viaggio indel ministro degli Esteri russo Sergei. 'Il ministro degli Esteri russo ...

Moonsha72460823 : @Il_Vitruviano @gavinjones10 Se vuoi puoi aggiungerci questa foto di Lavrov festeggiato in questi giorni in Africa - rossastella19 : Ucraina ultime notizie. Turchia: esportazioni grano ucraino riprenderanno entro una settimana - Intelligence Gb,… - rossastella19 : Voi ce li vedete #SalviniPagliaccio e #MeloniSciacalla andare in Africa a fare contratti per ottenere gas, vero? Co… - stella_branca : @PaoloBorg Ha mandato Lavrov a presidiare strategia d’attacco in Africa. E qua vedo ancora gente disquisire su veti… - afrofocus : RT @ispionline: l ministro degli Esteri russo #Lavrov si trova ora in tour in #Africa, tra Egitto, Congo, Etiopia e Uganda. E agli africani… -