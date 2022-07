Lavrov agli africani | non sostenete mondo governato da Occidente

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Il ministri degli Esteri russo Sergeiin visita ad Addis Abeba ha invitato i Paesi in via di sviluppo, soprattutto in Africa, a non sostenere unStati Uniti. "Spetta a noi ...

gennaromigliore : Una crisi contro l’Italia che fa felici Putin e Lavrov e danneggia imprese e famiglie. Noi eravamo, siamo e saremo… - Lelecottero : RT @artemisia_black: Voice of America e la televisione tedesca se volessero scoprire le novità. Se oggi, negli Stati Uniti, vuoi scoprire… - artemisia_black : Voice of America e la televisione tedesca se volessero scoprire le novità. Se oggi, negli Stati Uniti, vuoi scopri… -

... totalmente sottomessoStati Uniti, creda di avere il diritto di decidere quando e come promuovere i propri interessi senza rispettare le norme internazionali", ha affermatopresso l'...... e le parole di"obiettivi oltre il Donbass" lo certificano. A questo punto, sebbene ci ... Per quantoamericani, e men che maieuropei, Italia e Germania in testa, una tale deriva non ...ADDIS ABEBA, 27 LUG - Il ministri degli Esteri russo Sergei Lavrov in visita ad Addis Abeba ha invitato i Paesi in via di sviluppo, soprattutto in Africa, a non sostenere un mondo governato dagli Stat ...Il ministro russo è partito alla volta del Continente Nero per riuscire a far uscire Mosca dall'isolazionismo nel quale rischia di cadere ...