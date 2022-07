Lavoro, Orlando “Da confronto con sindacati proposte per il Paese” (Di mercoledì 27 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Al centro del confronto che abbiamo avuto oggi con i sindacati, le proposte per aumentare gli stipendi netti dei lavoratori agendo sui contributi previdenziali e l'anticipo della rivalutazione prevista all'inizio del prossimo anno per i pensionati”. Lo dice, su Twitter, il ministro del Lavoro Andrea Orlando, al termine del confronto tra il Governo e i segretari nazionali di Cgil, Cisl e Uil. “Siamo al Lavoro – si legge in un altro tweet – per estendere ulteriormente la platea dei beneficiari del bonus da 200 euro. Grazie al dialogo sociale continuiamo il Lavoro per rafforzare la protezione per i lavoratori, i pensionati, le famiglie e le imprese dai costi dell'inflazione e del caroenergia.(ITALPRESS). – credit photo ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 27 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Al centro delche abbiamo avuto oggi con i, leper aumentare gli stipendi netti dei lavoratori agendo sui contributi previdenziali e l'anticipo della rivalutazione prevista all'inizio del prossimo anno per i pensionati”. Lo dice, su Twitter, il ministro delAndrea, al termine deltra il Governo e i segretari nazionali di Cgil, Cisl e Uil. “Siamo al– si legge in un altro tweet – per estendere ulteriormente la platea dei beneficiari del bonus da 200 euro. Grazie al dialogo sociale continuiamo ilper rafforzare la protezione per i lavoratori, i pensionati, le famiglie e le imprese dai costi dell'inflazione e del caroenergia.(ITALPRESS). – credit photo ...

