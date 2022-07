Lavoro, come funziona la Cassa integrazione per il caldo (Di mercoledì 27 luglio 2022) Le imprese possono chiedere all’Istituto il riconoscimento della Cassa integrazione “quando il termometro supera i 35 gradi centigradi“. E’ quanto ha ricordato l’Inps in una nota dopo che lo scorso giovedì altri due lavoratori sono deceduti a causa del caldo estremo. Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ha precisato che “possono essere considerate idonee anche le temperature percepite”. Nella causale della Cigo – ha ribadito invece l’Inps – “va indicata la causale eventi meteo”. Le imprese che possono chiedere la Cigo per il caldo estremo L’Istituto di previdenza, in sintonia con il Ministero, ha tenuto conto in particolare di alcune tipologie di mestieri ad alto rischio con le temperature anomale registrate in questa lunga estate calda, come i lavori di stesura del manto stradale, ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 27 luglio 2022) Le imprese possono chiedere all’Istituto il riconoscimento della“quando il termometro supera i 35 gradi centigradi“. E’ quanto ha ricordato l’Inps in una nota dopo che lo scorso giovedì altri due lavoratori sono deceduti a causa delestremo. Il ministro del, Andrea Orlando, ha precisato che “possono essere considerate idonee anche le temperature percepite”. Nella causale della Cigo – ha ribadito invece l’Inps – “va indicata la causale eventi meteo”. Le imprese che possono chiedere la Cigo per ilestremo L’Istituto di previdenza, in sintonia con il Ministero, ha tenuto conto in particolare di alcune tipologie di mestieri ad alto rischio con le temperature anomale registrate in questa lunga estate calda,i lavori di stesura del manto stradale, ...

