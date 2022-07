“Lascio l’Italia…” Francesca Pascale drastica decisione dopo le nozze con Paola Turci (Di mercoledì 27 luglio 2022) Francesca Pascale è tornata nuovamente al centro dei riflettori dopo l’ultimo post condiviso sul suo profilo Instagram. L’ex compagna di Silvio Berlusconi è tornata a parlare di politica e non le ha mandate certo a dire: ecco le sue parole. Lo scorso 2 luglio, Francesca Pascale ha sorpreso il pubblico italiano, ufficializzando a sorpresa il … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 27 luglio 2022)è tornata nuovamente al centro dei riflettoril’ultimo post condiviso sul suo profilo Instagram. L’ex compagna di Silvio Berlusconi è tornata a parlare di politica e non le ha mandate certo a dire: ecco le sue parole. Lo scorso 2 luglio,ha sorpreso il pubblico italiano, ufficializzando a sorpresa il … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

BrunellaCalabre : RT @DarioMarghi: Come regalo vi lascio un nuovo DL aiuti da 14,3 mld senza scostamento di bilancio, l’aumento dal +2,3% al +3% delle previs… - LaviniaRittator : RT @DarioMarghi: Come regalo vi lascio un nuovo DL aiuti da 14,3 mld senza scostamento di bilancio, l’aumento dal +2,3% al +3% delle previs… - ETofolac : RT @DarioMarghi: Come regalo vi lascio un nuovo DL aiuti da 14,3 mld senza scostamento di bilancio, l’aumento dal +2,3% al +3% delle previs… - sacchiflavio : RT @DarioMarghi: Come regalo vi lascio un nuovo DL aiuti da 14,3 mld senza scostamento di bilancio, l’aumento dal +2,3% al +3% delle previs… - emiliolussu81 : RT @DarioMarghi: Come regalo vi lascio un nuovo DL aiuti da 14,3 mld senza scostamento di bilancio, l’aumento dal +2,3% al +3% delle previs… -