Lampedusa | migranti | trasferiti 1 000 | ne arrivano altri 622 | emergenza continua

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Diciotto barconi con 622in 20 ore e hotspot di nuovo in ginocchio con 1900 persone a fronte di una capienza massima di 350. Sono i numeri di un'altra giornata di assolutaL'articolo proviene da Firenze Post.

Complessivamente 622 isbarcati oggi a. All'hotspot, nonostante la raffica di trasferimenti (900 persone nelle ultime ore), si è tornati ancora una volta ad oltre 1.900 ospiti, a ...Complessivamente 622 isbarcati oggi a. I soccorsi A 31 miglia dall'isola, la Guardia costiera ha bloccato 80, fra cui sei donne e un minore, sedicenti somali , sudanesi ,...Sessanta migranti, con due diversi barconi, sono giunti la notte scorsa a Lampedusa. In 43, sedicenti siriani, egiziani e sudanesi, sono riusciti ad arrivare, con un natante di 9 metri partito da ...LAMPEDUSA – Diciotto barconi con 622 migranti in 20 ore e hotspot di nuovo in ginocchio con 1900 persone a fronte di una capienza massima di 350. Sono i numeri di un’altra giornata di assoluta ...