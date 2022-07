Lampedusa al collasso: ecco le foto del fallimento Lamorgese (Di mercoledì 27 luglio 2022) Proprio pochissimi giorni fa, nel suo editoriale per Il Giornale, Nicola Porro spiegava come il problema immigrazione fosse totalmente fuori dai dettami dell’Agenda Draghi. In un Paese in cui due stranieri se le danno di santa ragione davanti alla Stazione Centrale di Milano, dove delle ragazzine vengono violentate e molestate sul treno per Gardaland, la regolazione dei flussi clandestini rimane un vero e proprio tabù. E le ultime foto provenienti da Lampedusa, da anni invasa da masse di immigrati irregolari, ne offrono l’ennesima dimostrazione. Le foto di Lampedusa Valter Mazzetti, Segretario Generale Fsp Polizia di Stato, ha confessato come gli arrivi dell’odierna estate sono quintuplicati rispetto ad un anno fa. All’interno dei centri di prima accoglienza, che possono ospitare fino ad un massimo di 350 persone, ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 27 luglio 2022) Proprio pochissimi giorni fa, nel suo editoriale per Il Giornale, Nicola Porro spiegava come il problema immigrazione fosse totalmente fuori dai dettami dell’Agenda Draghi. In un Paese in cui due stranieri se le danno di santa ragione davanti alla Stazione Centrale di Milano, dove delle ragazzine vengono violentate e molestate sul treno per Gardaland, la regolazione dei flussi clandestini rimane un vero e proprio tabù. E le ultimeprovenienti da, da anni invasa da masse di immigrati irregolari, ne offrono l’ennesima dimostrazione. LediValter Mazzetti, Segretario Generale Fsp Polizia di Stato, ha confessato come gli arrivi dell’odierna estate sono quintuplicati rispetto ad un anno fa. All’interno dei centri di prima accoglienza, che possono ospitare fino ad un massimo di 350 persone, ...

