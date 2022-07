L’agenzia di rating Standard & Poor’s ha rivisto da “positivo” a “stabile” l’outlook dell’Italia | dopo la caduta del governo

(Di mercoledì 27 luglio 2022)ladeldi Mario Draghi,diha confermato per l’Italia la valutazione di BBB assegnata ai titoli di stato italiani, ma hada “” a “” il cosiddetto outlook, cioè le previsioni sull’andamento

In seratadiStandard & Poor's ha tagliato'outlook sul debito italiano: "A rischio riforme e fondi Pnrr". Un problema, ovviamente, che riguarderà Draghi solo fino a un certo punto. ...CRISI CINA/ Debito, banche, immobiliare: sta per finire il sogno di Pechino Lo stesso 22 lugliodiFitch porta'Ucraina a livello "C" (un passo prima del default ) nonostante gli ...