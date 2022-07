Ladro sfila il cellulare dalla giacca di Bassolino, l’ex sindaco lo blocca prima che scende dal bus (Di mercoledì 27 luglio 2022) “Sul 140 mi sfila il cellulare dalla tasca della giacca. Ma per fortuna un signore gesticolando mi fa capire e così sono riuscito a riprenderlo bloccando il Ladro un attimo prima che scendesse dal bus”. A raccontare sul suo profilo Facebook la disavventura (a lieto fine) in cui è incorso è lo stesso protagonista, il consigliere comunale ed ex sindaco di Napoli Antonio Bassolino. Tanti i commenti. Tra gli altri quello di Guglielmo Allodi, già consigliere comunale con il Pci-Pds e a capo della segreteria dello stesso Bassolino alla Regione Campania. Il suo commento “Che città impossibile” ha sollevato il dibattito social alimentando la polemica tra gli utenti. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 27 luglio 2022) “Sul 140 miiltasca della. Ma per fortuna un signore gesticolando mi fa capire e così sono riuscito a riprenderlondo ilun attimochesse dal bus”. A raccontare sul suo profilo Facebook la disavventura (a lieto fine) in cui è incorso è lo stesso protagonista, il consigliere comunale ed exdi Napoli Antonio. Tanti i commenti. Tra gli altri quello di Guglielmo Allodi, già consigliere comunale con il Pci-Pds e a capo della segreteria dello stessoalla Regione Campania. Il suo commento “Che città impossibile” ha sollevato il dibattito social alimentando la polemica tra gli utenti. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

