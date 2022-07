L’acqua come combustibile spaziale. L’accordo tra Tas e Miprons (Di mercoledì 27 luglio 2022) L’acqua può diventare un combustibile da utilizzare nello spazio. È quanto risulta dalL’accordo siglato da Thales Alenia Space (Tas), joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), e la start up italiana Miprons per collaborare insieme al lo sviluppo di un propulsore spaziale all’avanguardia, alimentato in modo innovativo ad acqua. Il nuovo propellente potrà essere utilizzato per i satelliti di Tas. Miprons è nata solo nel 2019, dall’idea del fondatore e ceo Angelo Minotti, per rispondere alla domanda crescente di velocizzare le manovre orbitali, così da alzare anche il livello di sicurezza in caso di rischio di collisione. Una necessità spesso direttamente proporzionale al valore strategico ed economico del satellite su cui è installato il propulsore. Tale iniziativa si inserisce ... Leggi su formiche (Di mercoledì 27 luglio 2022)può diventare unda utilizzare nello spazio. È quanto risulta dalsiglato da Thales Alenia Space (Tas), joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), e la start up italianaper collaborare insieme al lo sviluppo di un propulsoreall’avanguardia, alimentato in modo innovativo ad acqua. Il nuovo propellente potrà essere utilizzato per i satelliti di Tas.è nata solo nel 2019, dall’idea del fondatore e ceo Angelo Minotti, per rispondere alla domanda crescente di velocizzare le manovre orbitali, così da alzare anche il livello di sicurezza in caso di rischio di collisione. Una necessità spesso direttamente proporzionale al valore strategico ed economico del satellite su cui è installato il propulsore. Tale iniziativa si inserisce ...

