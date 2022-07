La vacanza no make-up è il beauty trend 2022 che piace alle star (Di mercoledì 27 luglio 2022) Da sempre, siamo abituati ad associare le vacanze estive ai mesi di luglio e agosto. Anche le celebrità, sia italiane che internazionali, sfruttano la pausa estiva dagli impegni dello showbiz per concedersi una vacanza. In queste settimane roventi sui social sono apparsi diversi personaggi famosi completamente struccati: una tendenza a mostrarsi senza trucco che ha preso il nome di “vacanza no make-up”, e che poco a poco ha conquistato alcuni dei volti più popolari, italiani e non. La vacanza no make-up significa semplicemente rinunciare all’uso del trucco nei giorni di relax che ci siamo concessi: questo non significa dover mettere da parte l’avere a un aspetto curato, ma agevolare in un certo qual modo l’esposizione solare e la cura della pelle, senza eccessi. Anche la pelle può soffrire le alte ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 27 luglio 2022) Da sempre, siamo abituati ad associare le vacanze estive ai mesi di luglio e agosto. Anche le celebrità, sia italiane che internazionali, sfruttano la pausa estiva dagli impegni dello showbiz per concedersi una. In queste settimane roventi sui social sono apparsi diversi personaggi famosi completamente struccati: una tendenza a mostrarsi senza trucco che ha preso il nome di “no-up”, e che poco a poco ha conquistato alcuni dei volti più popolari, italiani e non. Lano-up significa semplicemente rinunciare all’uso del trucco nei giorni di relax che ci siamo concessi: questo non significa dover mettere da parte l’avere a un aspetto curato, ma agevolare in un certo qual modo l’esposizione solare e la cura della pelle, senza eccessi. Anche la pelle può soffrire le alte ...

occhio_notizie : Clio Make Up criticata per la vacanza con la tata: la lettera a cuore aperto per i fan? #cliomakeup #tata #vacanza… - ParliamoDiNews : Clio Make Up nella bufera per vacanza con la tata: la lettera a cuore aperto della make up artist #gossip #28luglio - telodogratis : Clio Make Up nella bufera per vacanza con la tata: la lettera a cuore aperto della make up artist - infoitsport : La vacanza no make-up è il beauty trend 2022 che piace alle star - Beh_Michele : 'Make instagram instagram again' e poi si fanno i reels in vacanza piuttosto che godersi la vacanza -