La Turchia chiama Finlandia e Svezia: 'Non avete ancora mantenuto le promesse...' (Di mercoledì 27 luglio 2022) La Turchia non ha ancora visto i passi necessari per l'adesione di Svezi e Finlandia alla Nato. Lo ha detto il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu. 'Questi due paesi devono mantenere le loro ... Leggi su globalist (Di mercoledì 27 luglio 2022) Lanon havisto i passi necessari per l'adesione di Svezi ealla Nato. Lo ha detto il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu. 'Questi due paesi devono mantenere le loro ...

