La telefonata Biden-Xi in mezzo alle tensioni su Pelosi a Taiwan (Di mercoledì 27 luglio 2022) Quella che ci sarà domani, giovedì 29 luglio, è una telefonata programmata, ma questo quinto contatto tra Joe Biden e Xi Jinping è accompagnato dalle tensioni procurate dall’annuncio della Speaker della Camera, la storica congressista democratica Nancy Pelosi, sulla volontà di recarsi a Taipei per mostrare sostegno all’isola. Taiwan per la Repubblica popolare cinese è una provincia ribelle che va annessa al mainland, perché Pechino non può concepire l’esistenza di un’altra Cina. Sarebbe un’ambiguità strategica; sarebbe difficilmente concepibile proiettare la propria potenza globale senza riuscire a risolvere i propri problemi casalinghi. Il concetto di un’unica Cina (“One China”) è uno dei pilastri attorno a cui sono costruite le relazioni diplomatiche tra Pechino e Washington – e non ... Leggi su formiche (Di mercoledì 27 luglio 2022) Quella che ci sarà domani, giovedì 29 luglio, è unaprogrammata, ma questo quinto contatto tra Joee Xi Jinping è accompagnato dprocurate dall’annuncio della Speaker della Camera, la storica congressista democratica Nancy, sulla volontà di recarsi a Taipei per mostrare sostegno all’isola.per la Repubblica popolare cinese è una provincia ribelle che va annessa al mainland, perché Pechino non può concepire l’esistenza di un’altra Cina. Sarebbe un’ambiguità strategica; sarebbe difficilmente concepibile proiettare la propria potenza globale senza riuscire a risolvere i propri problemi casalinghi. Il concetto di un’unica Cina (“One China”) è uno dei pilastri attorno a cui sono costruite le relazioni diplomatiche tra Pechino e Washington – e non ...

