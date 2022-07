“La sua offerta è troppo bassa”. E il prete aggredisce un fedele. La Curia smentisce (Di mercoledì 27 luglio 2022) Roma, 27 lug – prete contro fedele. E per questioni di offerte donate per un funerale. Almeno così parrebbe, stando a quanto pubblicato da Tgcom24 e riportato sulla stampa locale del casertano. offerta bassa, ecco come il prete avrebbe aggredito il fedele Sarebbe stata una lite, inizialmente. Poi si sarebbe presto trasformata in una rissa. Il luogo del misfatto è Aversa, in provincia di Caserta. I giornali locali citano la versione della vittima (e questo è un fattore comunque da considerare). Al termine del funerale un parente del defunto sarebbe andato a lasciare un’offerta di 25 euro. Il prete, risentito, l’avrebbe ritenuta bassa. I due discutono e, alla fine il sacerdote avrebbe aggredito il parrocchiano. La discussione sugli ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 27 luglio 2022) Roma, 27 lug –contro. E per questioni di offerte donate per un funerale. Almeno così parrebbe, stando a quanto pubblicato da Tgcom24 e riportato sulla stampa locale del casertano., ecco come ilavrebbe aggredito ilSarebbe stata una lite, inizialmente. Poi si sarebbe presto trasformata in una rissa. Il luogo del misfatto è Aversa, in provincia di Caserta. I giornali locali citano la versione della vittima (e questo è un fattore comunque da considerare). Al termine del funerale un parente del defunto sarebbe andato a lasciare un’di 25 euro. Il, risentito, l’avrebbe ritenuta. I due discutono e, alla fine il sacerdote avrebbe aggredito il parrocchiano. La discussione sugli ...

