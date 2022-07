La storia del sondaggio online che vede Alternativa per l’Italia (Adinolfi) al 25% (Di mercoledì 27 luglio 2022) A esser poco possibilista sulla veridicità del risultato di quella rilevazione online è lo stesso protagonista di questa vicenda. Mario Adinolfi, infatti, ha pubblicato sul proprio profilo Twitter lo screenshot che immortalava il risultato “hic et nunc” di un sondaggio di Affari Italiani. E a sorpresa, la sua alleanza con l’ex segretario di CasaPound Simone Di Stefano – “Alternativa per l’Italia” – ha superato quota 25%. Insomma, un quarto dei votanti ha espresso la sua intenzione di voto indirizzandola proprio al duo elettorale che, fino a poco tempo fa, sembrava essere impossibile. Ma dietro quella diapositiva pubblicata da Adinolfi, c’è un’altra storia. LEGGI ANCHE > Salvini si intesta anche la battaglia sulla cybersecurity Iniziamo dal tweet pubblicato dallo ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 27 luglio 2022) A esser poco possibilista sulla veridicità del risultato di quella rilevazioneè lo stesso protagonista di questa vicenda. Mario, infatti, ha pubblicato sul proprio profilo Twitter lo screenshot che immortalava il risultato “hic et nunc” di undi Affari Italiani. E a sorpresa, la sua alleanza con l’ex segretario di CasaPound Simone Di Stefano – “per” – ha superato quota 25%. Insomma, un quarto dei votanti ha espresso la sua intenzione di voto indirizzandola proprio al duo elettorale che, fino a poco tempo fa, sembrava essere impossibile. Ma dietro quella diapositiva pubblicata da, c’è un’altra. LEGGI ANCHE > Salvini si intesta anche la battaglia sulla cybersecurity Iniziamo dal tweet pubblicato dallo ...

