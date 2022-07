La spinta per Johnson a capo della Nato. Ma c'è il veto che ferma tutto (Di mercoledì 27 luglio 2022) Una parte del partito conservatore britannico e alcuni parlamentari ucraini sono favorevoli a una candidatura di Boris Johnson alla successione di Jens Stoltenberg, il cui mandato come segretario generale della Nato si concluderà l'anno prossimo dopo una proroga dovuta alla guerra in Ucraina. Lo scrive il quotidiano britannico Telegraph, secondo il quale potrebbe esserci un veto da parte della Francia a tale candidatura. L'incarico di segretario generale della Nato potrebbe essere allettante per Johnson ma richiede l'addio a Downing Street, annunciato ma non ancora attuato: BoJo ha spiegato di voler attendere gli inizi di settembre quando i Tory sceglieranno il nuovo leader, e di conseguenza il nuovo premier, tra i due contendenti in corsa Rishi Sunak ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 27 luglio 2022) Una parte del partito conservatore britannico e alcuni parlamentari ucraini sono favorevoli a una candidatura di Borisalla successione di Jens Stoltenberg, il cui mandato come segretario generalesi concluderà l'anno prossimo dopo una proroga dovuta alla guerra in Ucraina. Lo scrive il quotidiano britannico Telegraph, secondo il quale potrebbe esserci unda parteFrancia a tale candidatura. L'incarico di segretario generalepotrebbe essere allettante perma richiede l'addio a Downing Street, annunciato ma non ancora attuato: BoJo ha spiegato di voler attendere gli inizi di settembre quando i Tory sceglieranno il nuovo leader, e di conseguenza il nuovo premier, tra i due contendenti in corsa Rishi Sunak ...

Gazzetta_it : Oggi in #primapagina il grande colpo della #Roma: arriva #Dybala! Spinta Juve per #Bremer - marketingpmi : RT @Ted0foro: Se dipendesse da me, guardando simulazioni e potenziali, eviterei qualsiasi apparentamento, che nei fatti apparirà agli elett… - lasiciliait : Ad 'Etna in scena' il life coach Salvo Noè, una spinta motivazionale per credere nella vita - WiAnselmo : RT @Mediagol: Palermo, ecco Sala dal Sassuolo: spinta e assist dal binario mancino per i rosa - Mediagol : Palermo, ecco Sala dal Sassuolo: spinta e assist dal binario mancino per i rosa -

Esiste un'altra Turchia possibile dopo Erdogan Mentre alla fine del secolo scorso il tema prevalente era una forte spinta alla speranza di ripresa ... Basta guardare le serie tv turche " di ottima qualità " per rendersene conto: raccontano di una ... Cina, a Xi verrà assegnato il titolo di "Leader del Popolo" ...- anche se Jiang si era tenuto il titolo di presidente della Commissione miltiare centrale per un ... nei media ufficiali e tra i vertici della nomenklatura c'è una fortissima spinta alla loro del capo, ... Cyber Security 360 Roma, si continua a lavorare per Wijnaldum: la situazione Roma e PSG continuano a trattare tra di loro per cercare una quadra definitiva sull'affare che potrebbe portare l'olandese Georginio Wijnaldum a vestire la maglia giallorossa. La trattativa procede pr ... Tempesta energia in arrivo per le imprese Si sta lavorando, c’è qualche segnale di calo negli ordini, ma il fattore di maggior rilievo è che serpeggia grande preoccupazione tra gli imprenditori lombardi per quello che accadrà tra qualche mese ... Mentre alla fine del secolo scorso il tema prevalente era una fortealla speranza di ripresa ... Basta guardare le serie tv turche " di ottima qualità "rendersene conto: raccontano di una ......- anche se Jiang si era tenuto il titolo di presidente della Commissione miltiare centraleun ... nei media ufficiali e tra i vertici della nomenklatura c'è una fortissimaalla loro del capo, ... Data Act, forte spinta del Consiglio UE per arrivare al testo definitivo: quali novità Roma e PSG continuano a trattare tra di loro per cercare una quadra definitiva sull'affare che potrebbe portare l'olandese Georginio Wijnaldum a vestire la maglia giallorossa. La trattativa procede pr ...Si sta lavorando, c’è qualche segnale di calo negli ordini, ma il fattore di maggior rilievo è che serpeggia grande preoccupazione tra gli imprenditori lombardi per quello che accadrà tra qualche mese ...