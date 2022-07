La solidarietà per il piccolo Achille, migliaia di donazioni per trovare una cura (Di mercoledì 27 luglio 2022) Nell’ultima settimana si è parlato tanto sui media della storia di Achille, un bimbo di quasi cinque mesi a cui è stata diagnosticata una rara patologia genetica dal nome Sindrome o malattia di Norrie. Si tratta di una malattia che compare di solito alla nascita o nei primissimi mesi di vita e che colpisce quasi sempre bimbi maschi, mentre le femmine sono portatrici. La sindrome è caratterizzata da”cecità totale bilaterale” associata ad altre manifestazioni cliniche come la sordità, il ritardo nello sviluppo psicomotorio e la disabilità cognitiva. “Come può avere una malattia così rara da manifestarsi in qualcosa come uno su 5 milioni di bambini nati? – scrivono i genitori di Achille, che vivono in provincia di Lecco, in un appello su GoFundMe – Il nostro bambino è cieco, ci hanno detto che non si può fare nulla per la sua vista, ma la cosa che più ci ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) Nell’ultima settimana si è parlato tanto sui media della storia di, un bimbo di quasi cinque mesi a cui è stata diagnosticata una rara patologia genetica dal nome Sindrome o malattia di Norrie. Si tratta di una malattia che compare di solito alla nascita o nei primissimi mesi di vita e che colpisce quasi sempre bimbi maschi, mentre le femmine sono portatrici. La sindrome è caratterizzata da”cecità totale bilaterale” associata ad altre manifestazioni cliniche come la sordità, il ritardo nello sviluppo psicomotorio e la disabilità cognitiva. “Come può avere una malattia così rara da manifestarsi in qualcosa come uno su 5 milioni di bambini nati? – scrivono i genitori di, che vivono in provincia di Lecco, in un appello su GoFundMe – Il nostro bambino è cieco, ci hanno detto che non si può fare nulla per la sua vista, ma la cosa che più ci ...

