La sinistra sa solo evocare i fantasmi del passato (Di mercoledì 27 luglio 2022) Gli organi di informazione con i loro analisti politici di pedigree progressista esibiscono il trauma dell'epilogo anticipato della legislatura più per la prospettiva, che si staglia all'orizzonte, di una nuova maggioranza di centrodestra che per la caduta del governo Draghi in sé. Gli stessi che osannavano la maggioranza trasversale di unità nazionale, perché formatasi nell'alveo della legittimità costituzionale che ne sanava l'innaturale simbiosi di governo, oggi deplorano l'esito prodotto da una dialettica maturata nell'epicentro istituzionale della nostra Repubblica: il Parlamento. Si accusa il centrodestra di «draghicidio», nonostante sia chiara l'imputazione politica per la caduta del governo con le impronte digitali di Giuseppe Conte sul non voto al decreto Aiuti a sancire le prove sostanziali sulle cause che hanno determinato lo scioglimento delle Camere. Il Movimento 5 Stelle ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 27 luglio 2022) Gli organi di informazione con i loro analisti politici di pedigree progressista esibiscono il trauma dell'epilogo anticipato della legislatura più per la prospettiva, che si staglia all'orizzonte, di una nuova maggioranza di centrodestra che per la caduta del governo Draghi in sé. Gli stessi che osannavano la maggioranza trasversale di unità nazionale, perché formatasi nell'alveo della legittimità costituzionale che ne sanava l'innaturale simbiosi di governo, oggi deplorano l'esito prodotto da una dialettica maturata nell'epicentro istituzionale della nostra Repubblica: il Parlamento. Si accusa il centrodestra di «draghicidio», nonostante sia chiara l'imputazione politica per la caduta del governo con le impronte digitali di Giuseppe Conte sul non voto al decreto Aiuti a sancire le prove sostanziali sulle cause che hanno determinato lo scioglimento delle Camere. Il Movimento 5 Stelle ...

matteograndi : @giuliocavalli Giulio però su, stiamo parlando del M5S. Del nulla cosmico. Di gente che si sposta a sinistra per me… - fabiochiusi : Comunque s’è capito perché tante forze politiche parlavano di “post-ideologia”: non intendevano affatto dire che l’… - matteosalvinimi : Insulti e nervosismo contro la Lega perché vuole fermare la Legge Fornero, a sinistra si mettano il cuore in pace:… - Marco_Bello1 : RT @fabiochiusi: Comunque s’è capito perché tante forze politiche parlavano di “post-ideologia”: non intendevano affatto dire che l’ideolog… - elena_elnmrl15 : RT @Ambrakey1: Quindi Letta vuole inglobare la qualunque in un alleanza solo per il voto, e poi? Se dovessero vincere che ne sarà di un gov… -