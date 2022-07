“La sinistra ha l’ossessione della destra. Deve liberarsene, se vuole vincere” (Di mercoledì 27 luglio 2022) Intervista a Marco Follini: “Il Fronte corre il rischio del caravanserraglio. Ci sono due mesi, si elabori un progetto e una strategia. Non voterei Meloni neanche sotto tortura, ma andiamoci piano con gli allarmi democratici” Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 27 luglio 2022) Intervista a Marco Follini: “Il Fronte corre il rischio del caravanserraglio. Ci sono due mesi, si elabori un progetto e una strategia. Non voterei Meloni neanche sotto tortura, ma andiamoci piano con gli allarmi democratici”

HuffPostItalia : “La sinistra ha l’ossessione della destra. Deve liberarsene, se vuole vincere” - Barbaga3Gaetano : “La sinistra ha l’ossessione della destra. Deve liberarsene, se vuole vincere” (di F. Fantozzi) - Schwaben15 : @saggiadecisione @ardigiorgio @mara_carfagna Ho parlato di sinistra nella mia risposta? Non mi pare. Farsi passare… - MSaltini : Mettiamo le cose in PROSPETTIVA (con La Consegna delle ?? Perugino) L‘ossessione di voler far indicare ora un… - RenzoPanzacchi : @repubblica L'ossessione della sinistra è che qualcun altro che non sia di sinistra possa democraticamente andare a… -

Crepe a sinistra per il Pd, Nicola Fratoianni boccia l'Agenda Draghi ...sinistra" Io credo che a sinistra dovremmo liberarci di un'ossessione, guarire da una malattia: considerare quello che ti è più vicino il peggiore dei tuoi nemici. Luigi dice di voler lavorare per l'... I candidati a guidare l'Italia Il Giornale così come Libero (che si spinge a titolare che "L'antifascismo infinito è il cancro dell'Italia") descrivono il tema come un'ossessione della sinistra. Su La Stampa intanto il giornalista ... L'HuffPost ..." Io credo che adovremmo liberarci di un', guarire da una malattia: considerare quello che ti è più vicino il peggiore dei tuoi nemici. Luigi dice di voler lavorare per'...Il Giornale così come Libero (che si spinge a titolare che "'antifascismo infinito è il cancro dell'Italia") descrivono il tema come un'della. Su La Stampa intanto il giornalista ... “La sinistra ha l'ossessione della destra. Deve liberarsene, se vuole vincere” (di F. Fantozzi)