La sinistra che grida al pericolo nero è un film già visto | gli italiani hanno scoperto il trucchetto

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Da molti anni laè la NON-Destra. In assenza di idee e programmi si diletta in quello di cui è abile maestra, ovvero denigrare, insultare e cercare di infangare con tutti i mezzi a disposizione l’avversario politico, la destra. Sgombrando il campo dall’ipocrisia, oggi la più temibile avversaria alle urne è la leader di FdI Giorgia Meloni. È lei che detiene la maggioranza dei consensi, lei che indiscutibilmente sarà il traino per una paventata vittoria del centrodestra, lei che con determinazione, coerenza e capacità è arrivata ad essere il primo partito italiano. Questo lanon riesce ad accettarlo e da quando è caduto il governo Draghi si è scatenata in una lotta al massacro per cercare di gettare ombra su colei che ha tolto a tutti la luce. Fortunatamente tra le fila progressiste ci sono voci che non si allineano alla becera ...