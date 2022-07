La Siae svela il mistero Liberato | ecco chi potrebbe essere

ottopagine : Siae 'tradisce' Liberato e svela la sua identità? #Napoli - lachiamavanoLia : RT @chiarafer24: Prima Donato che non può più fare i suoi video nel negozio, adesso la SIAE che svela l’identità di Liberato. Le uniche due… - infoitcultura : CorMez: la Siae svela involontariamente la vera identità di Liberato, è Gennaro Nocerino - napolista : CorMez: la Siae svela involontariamente la vera identità di #Liberato, è Gennaro Nocerino Il nome del musicista è… - chiarafer24 : Prima Donato che non può più fare i suoi video nel negozio, adesso la SIAE che svela l’identità di Liberato. Le uni… -

Stando alla, viene fatto notare da chi ha passato al setaccio il web, Liberato sarebbe il terzo componente del trio elettronico Future Romance, composto - stando alla pagina ufficiale del gruppo ...Ma com'è stato possibile risalire al vero (presunto) nome di Liberato Tutta colpa dellaLal'identità di Liberato Galeotta fu la. Dopo circa cinque anni di segretezza e ...Chi è Liberato Nessuno, se non pochi sanno davvero chi sia l'artista napoletano che non si è mai fatto vedere in viso in pubblico.E, per intanto, dovremo accontentarci di aver scoperto l'identità del rapper Liberato, perché Gennaro Nocerino non rivelerà altro Prima di iniziare la sua esperienza come rapper Liberato, suonava nel ...