La saga del gas russo continua e non intacca l’economia di Putin

(Di mercoledì 27 luglio 2022) di Stefano Briganti I mesi scorrono e si dipana la trama della “del gas” iniziata a marzo del 2022 nell’ambito della “guerra economica” scatenata contro la Russia dagli “alleati”. Obiettivo dichiarato: “mettere in ginocchiorussa per molti anni a venire” (Biden – Borrell). Kiev pretende che il mondo smetta di comprare combustibili fossili dalla Russia per “togliere ossigeno alla macchina da guerra russa” (Zelensky). Gli Usa approvano (loro non comprano gase solo poco petrolio) e spingono la Ue a soddisfare le richieste di Kiev. La Ue prontamente obbedisce. Solo la Serbia e l’Ungheria resistono e vengono bollate come “alleate di”. Secondo capitolo, maggio 2022. Prima fase delle sanzioni Ue “stop combustibili fossili”: niente carbone. Passo ...