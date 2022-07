La Russia lascia la Stazione Spaziale Internazionale. Usa: “Non è una mossa prudente” (Di mercoledì 27 luglio 2022) Roma, 27 lug – La Russia abbandonerà il progetto della Stazione Spaziale Internazionale, come riporta Tgcom24. Non subito, ma dal 2024. Una notizia che conferma l’allontanamento tra i due Paesi, ben oltre il contesto della guerra in Ucraina. Russia e Stazione Spaziale Internazionale: “Dal 2024 lasceremo il progetto” A parlare è il vertice di Roscosmos (l’Agenzia Spaziale russa). Yury Borisov annuncia, durante un incontro con il presidente Vladimir Putin, che la Russia non sarà più parte del progetto Iss dopo il 2024. E il motivo risiede nella realizzazione di una Stazione Spaziale nazionale. Borisov si è così espresso: “Naturalmente rispetteremo tutti gli impegni presi con i nostri ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 27 luglio 2022) Roma, 27 lug – Laabbandonerà il progetto della, come riporta Tgcom24. Non subito, ma dal 2024. Una notizia che conferma l’allontanamento tra i due Paesi, ben oltre il contesto della guerra in Ucraina.: “Dal 2024 lasceremo il progetto” A parlare è il vertice di Roscosmos (l’Agenziarussa). Yury Borisov annuncia, durante un incontro con il presidente Vladimir Putin, che lanon sarà più parte del progetto Iss dopo il 2024. E il motivo risiede nella realizzazione di unanazionale. Borisov si è così espresso: “Naturalmente rispetteremo tutti gli impegni presi con i nostri ...

IlPrimatoN : Roscosmos (Agenzia spaziale russa) annuncia la realizzazione di una stazione nazionale - GastronomikaLk : L’accordo siglato giorni fa tra #Russia e #Ucraina per lo sblocco dei #porti lascia aperta più di una incognita e n… - Ovidio45984750 : @Willi_Shake_01 @CottarelliCPI Sistema DiBattista in Russia che fotografa una buona situazione.... Lascia perdere,… - dolores20943592 : RT @fantaluca73: @Resistenza1967 @MarcoRizzoPC @riconquistareIT @Gitro77 Rizzo..che si è alleato con toscano...lascia perdere la lega. Ques… - GoodMorningIT : Piano europeo con deroghe per il gas | Fmi, stime in frenata | Il vertice del centrodestra | La Russia lascia la St… -