La Russia ha tagliato le forniture di gas all’Europa

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Come anticipato, il flusso nel gasdotto Nord Stream è sceso al 20 per cento della capacità, provocando subito un aumento dei prezzi

Ladai conti e dai bilanci 'fantasiosi' , ha deciso di giocare sporco con le banche occidentali ... c'è rabbia al Cremlino per l'attuale situazione del sistema bancario russo,fuori dai ...... lo ricordiamo, Gazprom hadell'80% due giorni fa alla vigilia delle negoziazioni europee ...di Schroeder come presunto agente d'influenza russo e i legami tra lo storico leader Spd e la...Il ministro: "Non ci saranno misure drastiche per l’industria grazie all’elevato livello di sicurezza di cui gode il paese a livello ener ...Funzionari tedeschi affermano che il volume di gas naturale russo in arrivo attraverso l'oleodotto Nordstream 1 ha iniziato a diminuire. Gazprom aveva annunciato all'inizio di questa settimana che avr ...