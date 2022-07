La Russia abbandona il progetto della Iss 'Fuori dalla stazione spaziale dopo il 2024' (Di mercoledì 27 luglio 2022) La Russia si ritirerà dal progetto della stazione spaziale internazionale dopo il 2024, quando inizierà la realizzazione di una stazione spaziale nazionale, ha dichiarato il capo di Roscosmos (l'... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) Lasi ritirerà dalinternazionaleil, quando inizierà la realizzazione di unanazionale, ha dichiarato il capo di Roscosmos (l'...

