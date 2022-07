La risposta di Chiara Ferragni a Selvaggia Lucarelli per l’accappatoio “rubato” | VIDEO (Di mercoledì 27 luglio 2022) A distanza di un giorno arriva la risposta di Chiara Ferragni a Selvaggia Lucarelli per la storia dell’accappatoio “rubato” in hotel. L’imprenditrice aveva pubblicato la scorsa settimana un VIDEO su TikTok nel quale si diceva “colpevole” di aver rubato un accappatoio dall’albergo nel quale stava soggiornando. Dalle storie Instagram della giornalista era arrivata la reprimenda: “Qualcuno spieghi a Chiara Ferragni, colei che denuncia situazioni di illegalità a Milano, che portarsi a casa la biancheria dagli hotel non è una caz*atina con cui fare contenuti su Tik Tok. È un reato. Gli albergatori sostengono delle spese, non sono omaggi o oggetti monouso. Quello che per l’ospite può sembrare un ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) A distanza di un giorno arriva ladiper la storia del” in hotel. L’imprenditrice aveva pubblicato la scorsa settimana unsu TikTok nel quale si diceva “colpevole” di averun accappatoio dall’albergo nel quale stava soggiornando. Dalle storie Instagram della giornalista era arrivata la reprimenda: “Qualcuno spieghi a, colei che denuncia situazioni di illegalità a Milano, che portarsi a casa la biancheria dagli hotel non è una caz*atina con cui fare contenuti su Tik Tok. È un reato. Gli albergatori sostengono delle spese, non sono omaggi o oggetti monouso. Quello che per l’ospite può sembrare un ...

