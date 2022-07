La resistenza degli Stati membri dell’Ue a ridurre i consumi di gas

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 27 luglio 2022) L’accordo è stato raggiunto e l’unità europea è salva, come si sono affrettati a dire i ministri dell’energia dei Paesi dell’Unione europea. In realtà il piano presentato dalla Commissione una settimana fa perdi gas dell’Unione è stato approvato con rilevanti modifiche, deroghe ed eccezioni, che ne inficiano l’obiettivo finale: il taglio del 15% del gas utilizzato rispetto alla mediaultimi cinque anni, pari a 45 miliardi di metri cubi. Nemmeno la notizia recente di un nuovo problema tecnico nel gasdotto Nord Stream, che abbasserrà il volume dei flussi del 20%, ha convinto i governi nazionali a sposare la linea, ambiziosa, della Commissione. Un piano contestato La proposta originaria prevedeva infatti un target uguale per tutti i 27, volontario in un primo momento e obbligatorio nel caso ...