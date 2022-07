La Regina è tornata | il nuovo disco di Beyoncé | Renaissance

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Life&People.it Sono passati 6 anni da quandoha reso disponibile in tutto il mondo “Lemonade”, un visual album concettuale e carico di rabbia nei confronti del marito Jay-Z che qualche mese prima l’aveva tradita. Nel frattempo, l’artista non è mai rimasta ferma: nel 2018 ha pubblicato il progetto congiunto “Everything is love”, si è esibita al Coachella e ha firmato la colonna sonora per il Re Leone. Poi, nel 2020 il mondo è stato travolto da un’emergenza sanitaria che nessuno mai si sarebbe aspettato di vivere: proprio da qui parte, il sesto album di, che vuole a modo suo rappresentare unRinascimento per l’intera umanità.cambia prospettiva Quale miglior modo per riprendere a vivere, a cantare, a divertirsi, se non a suon di elettronica? Il progetto ...

JessicaScotto91 : Stasera sono tornata indietro nel tempo alla regina 1 di Ferdi alla regia 2 di Ricky #PRELEMI - 0BMUD : l’ultimo episodio della 8 e la regina kathrine pierce è tornata, fiera del mio layout - Solearmy22 : La regina e tornata su tit tok con 3 video vi voglio scatenati ?? @Soleil_stasi ??#solearmy - naliemma4ever : RT @amorsisulcuore: LA REGINA È TORNATA. QUANT’È BELLA. ?? - brownbranc : RT @amorsisulcuore: LA REGINA È TORNATA. QUANT’È BELLA. ?? -

Fanpage.it

...91 vince i campionati italiani di nuoto Master Ha battuto il record nei 50 metri dorso ed è... Ed è proprio in vasca che ladel nuoto master riesce ad esprimere sé stessa al meglio: 'E' ...Harry e Meghan Markle, i segnali del divorzio imminente Le indiscrezioni sulla crisi coniugale dei Sussex sono emerse dopo che la coppia èin Inghilterra per il Giubileo dellain cui ... La Regina Elisabetta è tornata a farsi vedere in pubblico La futura regina dei Paesi Bassi si trasferisce ad Amsterdam per studiare. E va in affitto con un gruppo di coetanei ...William e Carlo non hanno più rapporti con il principe Andrea. Ecco perché i tre faranno il posssibile per non incrociarsi a Balmoral questa estate ...