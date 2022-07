La Regina è tornata: il nuovo disco di Beyoncé, Renaissance (Di mercoledì 27 luglio 2022) Life&People.it Sono passati 6 anni da quando Beyoncé ha reso disponibile in tutto il mondo “Lemonade”, un visual album concettuale e carico di rabbia nei confronti del marito Jay-Z che qualche mese prima l’aveva tradita. Nel frattempo, l’artista non è mai rimasta ferma: nel 2018 ha pubblicato il progetto congiunto “Everything is love”, si è esibita al Coachella e ha firmato la colonna sonora per il Re Leone. Poi, nel 2020 il mondo è stato travolto da un’emergenza sanitaria che nessuno mai si sarebbe aspettato di vivere: proprio da qui parte Renaissance, il sesto album di Beyoncé, che vuole a modo suo rappresentare un nuovo Rinascimento per l’intera umanità. Beyoncé cambia prospettiva Quale miglior modo per riprendere a vivere, a cantare, a divertirsi, se non a suon di elettronica? Il progetto ... Leggi su lifeandpeople (Di mercoledì 27 luglio 2022) Life&People.it Sono passati 6 anni da quandoha reso disponibile in tutto il mondo “Lemonade”, un visual album concettuale e carico di rabbia nei confronti del marito Jay-Z che qualche mese prima l’aveva tradita. Nel frattempo, l’artista non è mai rimasta ferma: nel 2018 ha pubblicato il progetto congiunto “Everything is love”, si è esibita al Coachella e ha firmato la colonna sonora per il Re Leone. Poi, nel 2020 il mondo è stato travolto da un’emergenza sanitaria che nessuno mai si sarebbe aspettato di vivere: proprio da qui parte, il sesto album di, che vuole a modo suo rappresentare unRinascimento per l’intera umanità.cambia prospettiva Quale miglior modo per riprendere a vivere, a cantare, a divertirsi, se non a suon di elettronica? Il progetto ...

