La raccolta di grano duro in Italia potrebbe subire un calo del 16%  

AGI - Come sta andando la raccolta del grano duro in Italia, nell'anno più difficile del clima, con caldo torrido e siccità elevata? "La produzione Italiana 2022 di grano duro potrebbe essere inferiore di circa il 16% rispetto all'anno precedente, prevalentemente a causa del deficit idrico registrato durante la fase post semina e delle elevate temperature degli ultimi mesi". È la risposta che emerge da una primissima ricognizione condotta da Ismea, nei primi giorni di luglio, a operazioni di raccolta del grano quasi completamente terminate. Il calo produttivo prospettato dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare è infatti il frutto della riduzione delle superfici destinate a ...

