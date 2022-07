La protesta dei giovani medici del Michigan contro le leggi anti-aborto | VIDEO (Di mercoledì 27 luglio 2022) Le proteste negli Stati Uniti dopo la sentenza della Corte Suprema che ha cancellato gli effetti “costituzionali” della sentenza “Roe v. Wade” proseguono quotidianamente. Ma troppo spesso finiscono nel dimenticatoio della stampa, impegnata a coprire notizie su molti altri fronti aperti. Ma le mobilitazioni dei cittadini si uniscono anche alle proteste dei giovani medici che hanno deciso di boicottare una cerimonia per i “camici bianchi” in Michigan proprio per mostrare tutto il loro dissenso nei confronti delle leggi anti-aborto che sono tornate vigenti in molti Stati dopo il pronunciamento della Corte. Incoming medical students walk out at University of Michigan’s white coat ceremony as the keynote speaker is openly anti-abortion ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) Le proteste negli Stati Uniti dopo la sentenza della Corte Suprema che ha cancellato gli effetti “costituzionali” della sentenza “Roe v. Wade” proseguono quotidianamente. Ma troppo spesso finiscono nel dimenticatoio della stampa, impegnata a coprire notizie su molti altri fronti aperti. Ma le mobilitazioni dei cittadini si uniscono anche alle proteste deiche hanno deciso di boicottare una cerimonia per i “camici bianchi” inproprio per mostrare tutto il loro dissenso nei confronti delleche sono tornate vigenti in molti Stati dopo il pronunciamento della Corte. Incoming medical students walk out at University of’s white coat ceremony as the keynote speaker is openly-abortion ...

amnestyitalia : Ministro @guerini_lorenzo, i 560 soldati italiani che, in base a quella che ha definito 'diplomazia militare', gara… - RaiNews : ''in questi giorni, col condizionatore spento, le cabine dei mezzi arrivano a temperature prossime ai 50 gradi, una… - neXtquotidiano : La protesta dei giovani medici del #Michigan contro le leggi anti-aborto | VIDEO - LaGi12167911 : @maucat65 Ci vuole il voto di protesta. Non si votano esponenti che sono già lì, nemmeno i nuovi che hanno tra lor… - Sergio_GS : Hai aiutato la protesta in piazza magari con una donazione? La banca ti scheda e blocca il conto corrente. La ricer… -