La pizza più buona di Palermo? Si mangia a “La Braciera” (Di mercoledì 27 luglio 2022) La pizzeria “La Braciera” di Palermo ha conquistato il 31esimo posto nella classifica di “50 Top pizza”, la guida online specializzata nel settore che ogni anno premia i migliori locali d’Italia. Ed è l’unica della provincia di Palermo ad entrare tra i primi 50 posti. “La Braciera” per il sesto anno consecutivo entra nella classifica dei migliori 50 e quello di quest’anno è il miglior risultato di sempre. E con il piazzamento conquistato entrerà di diritto nella classifica delle “100 Top pizza” del mondo, graduatoria che terrà conto delle migliori offerte internazionali. Antonio, Roberto e Marcello Cottone, i tre fratelli titolari dello storico locale palermitano, hanno salutato con entusiasmo l’ennesimo riconoscimento che è stato attribuito a “La Braciera” nel corso ... Leggi su filodirettomonreale (Di mercoledì 27 luglio 2022) La pizzeria “La” diha conquistato il 31esimo posto nella classifica di “50 Top”, la guida online specializzata nel settore che ogni anno premia i migliori locali d’Italia. Ed è l’unica della provincia diad entrare tra i primi 50 posti. “La” per il sesto anno consecutivo entra nella classifica dei migliori 50 e quello di quest’anno è il miglior risultato di sempre. E con il piazzamento conquistato entrerà di diritto nella classifica delle “100 Top” del mondo, graduatoria che terrà conto delle migliori offerte internazionali. Antonio, Roberto e Marcello Cottone, i tre fratelli titolari dello storico locale palermitano, hanno salutato con entusiasmo l’ennesimo riconoscimento che è stato attribuito a “La” nel corso ...

