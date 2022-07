La «Notte Bianca» di Ponte San Pietro fra musica | teatro | circo e attività per i bambini

Leggi su ecodibergamo

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Sabato 30 luglio, dalle 19 alle 24, diversi punti del paese diverranno occasioni di intrattenimento e socialità. «Ripartiamo insieme – ci ha detto il sindaco di– e questo è molto importante per tutto il territorio: lanon è infatti solo un evento ludico per divertirsi, ascoltare, vedere spettacoli e gustare prodotti enogastronomici, ma anche e soprattutto un’occasione per tornare insieme nelle nostre strade e piazze»