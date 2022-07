La mossa di Speranza: infornata di nomine prima del voto (Di mercoledì 27 luglio 2022) A quanto pare, sembra che della spinosa questione se ne stiano occupando solo i giornali di centrodestra, tra cui Libero, il Giornale e il Secolo d’Italia. Stiamo parlando del tentativo operato in extremis da Roberto Speranza di nominare un nutrito battaglione di dirigenti al ministero della Salute. Al fine di facilitare la sua impresa, il segretario del minuscolo Articolo 1, vorrebbe aumentare da 12 a 14 le poltrone delle direzioni generali, così da spacchettare le nomine e, con la decadenza di più di un dirigente, piazzare ai posti vacanti persone di suo gradimento. Tutto questo, unito all’assunzione di un esercito di funzionari amministrativi, ben 697 i quali sono stati accolti dallo stesso Speranza con una sorta di improvvisato comizio elettorale, ha mandato su tutte le furie i sindacati, tranne ovviamente la Cgil, storica cinghia ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 27 luglio 2022) A quanto pare, sembra che della spinosa questione se ne stiano occupando solo i giornali di centrodestra, tra cui Libero, il Giornale e il Secolo d’Italia. Stiamo parlando del tentativo operato in extremis da Robertodi nominare un nutrito battaglione di dirigenti al ministero della Salute. Al fine di facilitare la sua impresa, il segretario del minuscolo Articolo 1, vorrebbe aumentare da 12 a 14 le poltrone delle direzioni generali, così da spacchettare lee, con la decadenza di più di un dirigente, piazzare ai posti vacanti persone di suo gradimento. Tutto questo, unito all’assunzione di un esercito di funzionari amministrativi, ben 697 i quali sono stati accolti dallo stessocon una sorta di improvvisato comizio elettorale, ha mandato su tutte le furie i sindacati, tranne ovviamente la Cgil, storica cinghia ...

NicolaPorro : ?? Leggete un po' quale furbata si è inventato #Speranza prima di lasciare il ministero...?? - ricpuglisi : Io non ho grande simpatia politica per @CarloCalenda ma esercito la mia #ILI dicendo che farebbe una gran mossa a n… - domenicacuziol : Infornata di nomine prima del voto No non di medici... noooo ?????? - attilasarti : RT @ricpuglisi: Io non ho grande simpatia politica per @CarloCalenda ma esercito la mia #ILI dicendo che farebbe una gran mossa a non accet… - RSperanzon : RT @NicolaPorro: ?? Leggete un po' quale furbata si è inventato #Speranza prima di lasciare il ministero...?? -

Sei sorelle/ Anticipazioni 28 e 29 luglio: Salvador fa la corte a Diana, Elisa gelosa ... che pensa solo a Diana e continua a farle la corte, quindi fa una mossa azzardata e bacia ... i due fratelli si sono dichiarati guerra e non sembra ci sia speranza di ricucire il loro rapporto. A tal ... L'estate addosso...finalmente! Se è vero che la speranza sarebbe stata quella di vivere una estate "spensierata" e se è vero che, ... Con questi presupposti (che non vengono per niente sottovalutati) capiamo dunque come si è mossa ... Nicola Porro F1 | GP d’Austria, Ferrari: una vittoria tra strategie e imprevisti Nel 2019, sul tracciato di Zeltweg Charles Leclerc e Max Verstappen diedero vita a una delle gare più belle della stagione, risolta a pochi giri dal termine con un sorpasso che regalò alla Red Bull il ... Wijnaldum-Roma, le ultime sulla trattativa: la mossa dell’olandese La trattativa non è ancora entrata nella fase conclusiva, ma l’apertura del calciatore, che ha dato priorità assoluta al club giallorosso, lascia sicuramente ben sperare Mourinho e il suo staff Tratta ... ... che pensa solo a Diana e continua a farle la corte, quindi fa unaazzardata e bacia ... i due fratelli si sono dichiarati guerra e non sembra ci siadi ricucire il loro rapporto. A tal ...Se è vero che lasarebbe stata quella di vivere una estate "spensierata" e se è vero che, ... Con questi presupposti (che non vengono per niente sottovalutati) capiamo dunque come si è... La mossa di Speranza: infornata di nomine prima del voto Nel 2019, sul tracciato di Zeltweg Charles Leclerc e Max Verstappen diedero vita a una delle gare più belle della stagione, risolta a pochi giri dal termine con un sorpasso che regalò alla Red Bull il ...La trattativa non è ancora entrata nella fase conclusiva, ma l’apertura del calciatore, che ha dato priorità assoluta al club giallorosso, lascia sicuramente ben sperare Mourinho e il suo staff Tratta ...