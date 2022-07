La morte di Diana, rimasta sola in casa per sei giorni, si poteva evitare? La madre avrebbe potuto "disfarsene" dandola in adozione ed evitarle una morte così atroce? (Di mercoledì 27 luglio 2022) «Quante sono le piccole Diana che vivono oggi nel mondo?». È la domanda con cui Marco Griffini, Presidente , commenta la notizia della bambina morta a 18 mesi, lasciata sola in casa per sei infiniti giorni da sua madre. Una madre che, evidentemente, madre non voleva essere. La bambina morta a Milano e le altre Al momento si cercano tracce di benzodiazepine nel rivolo di latte rimasto nel biberon: non abbastanza per sfamare Diana, la bambina morta di fame e di sete. Se ce ne fossero, all’accusa di omicidio volontario per la 37enne Alessia Pifferi potrebbe aggiungersi l’aggravante della premeditazione. Il quadro è di una gravità difficile da concepire e da tollerare. ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 27 luglio 2022) «Quante sono le piccoleche vivono oggi nel mondo?». È la domanda con cui Marco Griffini, Presidente , commenta la notizia della bambina morta a 18 mesi, lasciatainper sei infinitida sua. Unache, evidentemente,non voleva essere. La bambina morta a Milano e le altre Al momento si cercano tracce di benzodiazepine nel rivolo di latte rimasto nel biberon: non abbastanza per sfamare, la bambina morta di fame e di sete. Se ce ne fossero, all’accusa di omicidio volontario per la 37enne Alessia Pifferi potrebbe aggiungersi l’aggravante della premeditazione. Il quadro è di una gravità difficile da concepire e da tollerare. ...

