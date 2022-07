La messa in mare a petto nudo costa cara al parroco di Milano: indaga la procura di Crotone. E ora lui si scusa – Il video (Di mercoledì 27 luglio 2022) Una messa celebrata in mare aperto può dare inizio a un’indagine. È quanto successo a Crotone a Don Mattia Bernasconi, prete della parrocchia San Luigi Gonzaga di Milano, che domenica 24 luglio, al termine di un campo di volontariato dell’associazione Libera, ha celebrato una messa in mare e si è ritrovato iscritto nel registro degli indagati della procura di Crotone. Nel fascicolo aperto dagli inquirenti sulla celebrazione, avvenuta in località Alfieri a bordo di un materassino gonfiabile, il parroco figura indagato per offesa a confessione religiosa. Secondo quanto appreso dagli ambienti giudiziari, la decisione del procuratore Giuseppe Capoccia sarebbe scaturita dall’esame di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 27 luglio 2022) Unacelebrata inaperto può dare inizio a un’indagine. È quanto successo aa Don Mattia Bernasconi, prete della parrocchia San Luigi Gonzaga di, che domenica 24 luglio, al termine di un campo di volontariato dell’associazione Libera, ha celebrato unaine si è ritrovato iscritto nel registro degliti delladi. Nel fascicolo aperto dagli inquirenti sulla celebrazione, avvenuta in località Alfieri a bordo di un materassino gonfiabile, ilfigurato per offesa a confessione religiosa. Secondo quanto appreso dagli ambienti giudiziari, la decisione deltore Giuseppe Capoccia sarebbe scaturita dall’esame di ...

Avvenire_Nei : Messa celebrata in mare, la diocesi: decoro e rispetto per i sacramenti - IsMadeInItaly_T : Se la S.Messa viene detta in un bosco su in tronco di legno va bene, se è detta in mare No! Chi lo sta indagando h… - debe : RT @ardigiorgio: La procura di Crotone ha aperto un fascicolo contro il parroco che ha celebrato la messa in mare, indagandolo per il reato… - IsMadeInItaly_T : @Adnkronos Se la S.Messa viene detta in un bosco su in tronco di legno va bene, se è detta in mare No! Chi lo sta… - Adnkronos : #Crotone, sacerdote celebra messa sul materassino in mare: indagato per 'offesa a una confessione religiosa'. -