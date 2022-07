La lettera di addio di Mara Carfagna a Forza Italia

(Di mercoledì 27 luglio 2022) «Oggi lascerò il gruppo parlamentare die mi iscriverò al Gruppo Misto». Dopo giorni di riflessioni e attesa su unormai certo, la ministra per il Sudannuncia sulla Stampa l’al suo partito. «Lo lascerò con riconoscenza verso Silvio Berlusconi, che mi ha dato l’opportunità di entrare in politica e mi ha a lungo sostenuto nel mio impegno. Lo lascerò con stima per tanti colleghi che condividono il disagio di questo momento. Lo lascerò per senso di responsabilità verso i cittadini e le imprese che dal 20 luglio si fanno, ci fanno, una domanda semplice: perché, insieme con M5S e Lega,ha staccato la spina al governo Draghi, chiudendo prematuramente l’esperienza di un esecutivo non solo utile ma ...

Giustinianorex : RT @neXtquotidiano: La lettera di addio di Mara #Carfagna: “Ecco perché ho deciso di lasciare Forza Italia” - neXtquotidiano : La lettera di addio di Mara #Carfagna: “Ecco perché ho deciso di lasciare Forza Italia” - SilentlyFlowers : La paura di non essere rieletta fa 90 La lettera d’addio di Mara Carfagna: «Ecco perché lascio Forza Italia» - infoitinterno : La lettera d’addio di Mara Carfagna: «Ecco perché lascio Forza Italia» - StefaniaFalone : RT @Open_gol: La ministra: «Bisognerà cominciare a cucire un nuovo abito per l’Italia moderata, europeista, liberale, garantista» https://… -

Open

...ha per nulla condiviso la linea dei pentastellati che ha portato alla crisi di governo e all'... Ecco chi "rischia brutto" Crippa ha annunciato la scelta scrivendo unaindirizzata ai ......continua con le imprese di Platone a Siracusa commentate dalla sua (forse) stupendaSettima,... "Fate scivolare la nave in mare prima dell'alba, poi salutate la patria, diteleper sempre ... La lettera d’addio di Mara Carfagna: «Ecco perché lascio Forza Italia» La ministra per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna lascia ufficialmente Forza Italia: lo annuncia con una lettera pubblicata su "La Stampa" ...Il tuo papà per noi è stato molto importante per tutte le cose che ha fatto in campo ma anche, e soprattutto, per quello che ha fatto fuori dal campo'. 'Qui il tuo papà e la tua mamma si sono molto di ...