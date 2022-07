La fine della neutralità (Di mercoledì 27 luglio 2022) La guerra in Ucraina ha posto il problema di come mantenere la neutralità di fronte a un’aggressione. La questione non è banale: perché in un’epoca in cui l’informazione è così capillare, globalizzata e che esclude la possibilità di non essere al corrente di quanto accade anche a molti chilometri dal nostro territorio, non esiste opinione pubblica InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 27 luglio 2022) La guerra in Ucraina ha posto il problema di come mantenere ladi fronte a un’aggressione. La questione non è banale: perché in un’epoca in cui l’informazione è così capillare, globalizzata e che esclude la possibilità di non essere al corrente di quanto accade anche a molti chilometri dal nostro territorio, non esiste opinione pubblica InsideOver.

vladiluxuria : #Salvini dice che a scuola si fa l’appello per cognome per non discriminare i fluidi: in realtà si è sempre fatto p… - CarloCalenda : Alla fine della legislatura più trasformista della storia, proponiamo un Patto Repubblicano per ricostruire l’Itali… - LaVeritaWeb : Considerata settima vittima della strage di via D’Amelio, 30 anni fa moriva Rita Atria. Collaboratrice di giustizia… - _0Something0_ : @fixsomg Quello che ho scritto Tre settimane fa mi è caduta la porta di vetro della doccia addosso, frantumandosi i… - Roby_Passarelli : Final Fantasy VII Remake Intergrade: [P2] (Resti della piattaforma: In cerca di Wedge - Ritorno) Capitolo 13 - La f… -